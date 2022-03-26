У Китаї визнали загиблими всіх пасажирів аварії Boeing 737

У Китаї визнали загиблими всіх пасажирів авіакатастрофи Boeing 737 компанії Chinese Eastern Airlines. Літак розбився 21-го березня.

На борту літака перебували 132 особи

Державні ЗМІ Китаю повідомляють, що КНР визнали загиблими всіх пасажирів катастрофи Boeing 737. На борту літака перебували 132 особи.

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Серед загиблих – дев'ять членів екіпажу. Всі решта загиблих – пасажири.

У Китаї розбився літак: коротко

Пасажирський літак компанії China Eastern Airlines зазнав аварії на півдні КНР у Гуансі-Чжуанському автономному районі.

Це перша катастрофа комерційного лайнера у Китаї з 2010 року. На борту повітряного судна не було українців.

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