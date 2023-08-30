Китайська компанія, яка є постачальником "Укргазвидобування", стабільно експортує труби у Росію

Китайська компанія Tianjin Pipe Corporation, яка постачає продукцію державному підприємству "Укргазвидобування", активно співпрацює з Росією. Так, вона є стабільним експортером труб на територію держави-агресора.

Про це свідчать дані бази ImportGenius, яка синхронізує свою інформацію з російською Федеральної митною базою.

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Зокрема, у період після вторгнення російських військ в Україну – з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2022 року – Tianjin Pipe Corporation здійснила 103 поставки продукції у Росію. Згідно з базою даних ImportGenius, постачались переважно труби для газопроводів, безшовні сталеві труби, муфти, зубчасті передачі.

Отримувачами продукції китайської компанії були російські підприємства, такі як:

АО "Нинигаз" для ООО "Газпромпереработка Благовещенск";

"Афіпський НПЗ";

"Арктик СПГ 2";

"Виксунський металургійний завод";

"Девар Петро";

"Компанія "Золотий океан";

"Хайлон Петроліум Пайплайн";

представництво "Шлюмберже Лоджелко Інк" та інші.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України вперше підтвердив право державних замовників не розглядати тендерні пропозиції товарів від фігурантів реєстру "Міжнародних спонсорів війни", який веде НАЗК.

За даними платформи Prozorro, трубна продукція китайської Tianjin Pipe Corporation постачається в Україну через фірму-посередника Vorex LLC (США).