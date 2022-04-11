Китайське ЗМІ показало, як фермери на Запоріжжі в бронежилетах проводять посівну

Попри війну, українські фермери вже почали посівну. Зокрема, китайські журналісти показали, як на Запоріжжі аграрії працюють в бронежилетах.

У деяких українських областях фермери працюють цілодобово. До прикладу, на Дніпропетровщині посівна триває і вдень, і вночі.

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Аграрії проводять посівну в бронежилетах

Загалом посівна вже розпочалася у 21 регіоні України. Уряд сподівається, що цьогоріч вдасться засіяти 6 мільйонів гектарів земель, що становить приблизно 80% площі, яку обробляли торік.

Зокрема, до посівної долучилися аграрії Запорізької області. Китайські журналісти опублікували фото їхньої роботи.

8 квітня 2022 року аграрії Запорізької області проводять весняну сівбу,

– мовиться у підписі до світлин.

На фото видно, що фермери працюють у бронежилетах. Адже під час воєнних дій безпека українців дуже важлива.

На звільненій від окупантів Чернігівщині також розпочалася посівна . У Генштабі ЗСУ зазначили, що понівечену ворожими снарядами землю лікує борона – Україна розпочинає відроджуватися.

Дивіться фото посівної на Запоріжжі / Фото Міжнародного радіо Китаю