Інцидент у Південнокитайському морі: китайські кораблі атакували філіппінське судно

У неділю, 25 серпня, в спірних водах Південно-Китайського моря стався інцидент. Там китайські кораблі атакували та обстріляли водометами судно Філіппінського бюро рибальства.

Подія сталася в районі мілини Сабіна. Філіппінське судно, яке доставляло продовольство, паливо та медикаменти для рибалок, було протаранено китайськими суднами, що також застосували водомети.

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Що відомо про інцидент у Південнокитайському морі

Філіппінська оперативна група звинуватила Китай у "агресивних і небезпечних маневрах", які були спрямовані на зрив місії з поповнення запасів.

Ці непрофесійні, агресивні та незаконні дії створили серйозні загрози для безпеки філіппінського екіпажу та рибалок, яким вони мали допомогти,

– заявила група.

Повідомляється, що філіппінське судно, яке рухалося від мілини Халф-Мун до мілини Сабіна, зіткнулося з кількома китайськими кораблями, що здійснювали «небезпечні маневри». Це призвело до поломки двигуна і зриву місії.

Маніла знову звернулася до Пекіна із закликом припинити провокації, які загрожують стабільності в регіоні.

У свою чергу, китайська берегова охорона заявила, що застосувала «контрольні заходи» проти філіппінського судна, яке, за їхніми словами, «незаконно» увійшло в акваторію і небезпечно наблизилося до китайських кораблів.

Китайська сторона стверджує, що філіппінське судно "ігнорувало численні попередження і навмисно протаранило" китайський катер. Відповідальність за інцидент повністю покладено на філіппінську сторону.

Цей інцидент ускладнив зусилля обох країн відновити довіру і вирішити конфлікти, які загострилися після жорстокого зіткнення в червні, коли філіппінський моряк втратив палець.