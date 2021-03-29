Китайські кораблі увійшли в зону біля Сенкаку: Японія вважає острови своїми

Патрульні кораблі морської поліції Китаю увійшли в зону біля суперечливих Сенкаку (Дяоюйдао). Японія заявляє, що острови належать їй, і просить судна покинути територію.

Крім того, кораблі зробили спробу наблизиться до японських рибальських суден, які перебувають у цьому регіоні.

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Кораблі Китаю підплили до спірних Сенкаку

Два патрульних кораблі морської поліції Китаю увійшли в зону поблизу суперечливих спірних островів Сенкаку (Дяоюйдао) в Східно-Китайському морі. Цю територію Японія вважає своїми територіальними водами.

Екіпажі катерів берегової охорони Японії через гучномовці попереджають, що китайські судна мають негайно покинути це зону.

Що відомо про конфлікт через острови Сенкаку (Дяоюйдао)

Через ці острови між Японією, частково визнаною Китайською Республікою (Тайванем) і Китайською Народною Республікою виникла територіальна суперечка.

Фактично їх контролює Японія, а 2 інші країни претендують на острови.

У 2012 році Японія і Китай почали морський бій за спірні острови.

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Острови Сенкаку (Дяоюйдао): дивіться карту