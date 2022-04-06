Китайські нафтопереробні підприємства уникають нових контрактів з Росією

Китайські державні нафтопереробні підприємства продовжують виконують діючі контракти з Росією, проте нових уникають, незважаючи на великі знижки від РФ.

Китайські державні фірми не хочуть, щоб їх розглядали як підтримку Москви, якщо вони будуть купувати додаткові обсяги російської нафти.

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Тож, державні нафропереробні компанії Sinopec, CNOOC, PetroChina, Sinochemа та інші залишилися осторонь нових контрактів торгівлі нафтою з Росією.

Китай – це найбільший у світі імпортер нафти, він є головним покупцем російської нафти, половина з яких постачається по трубопроводах за міжурядовими контрактами.

Тепер очікується, що державні компанії Китаю виконуватимуть свої довгострокові та існуючі контракти на російську нафту, але уникатимуть нових угод. Самі компанії відмовилися коментувати цю інформацію.

Додамо, що останні роки Китай і Росія розвивали дедалі тісніші зв’язки, і в лютому 2022 року оголосили про партнерство без обмежень. Також Китай відмовився засудити дії Росії в Україні або назвати це вторгненням.

До слова, 2 квітня Китай пообіцяв Євросоюзу, що прагнутиме миру в Україні. Водночас досягати цього країна збирається на своїх умовах. Лі Кецян – прем'єр-міністр Китаю – заявив, що офіційний Пекін "по-своєму" добиватиметься миру.

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