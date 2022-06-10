Китайський винищувач впав на житловий квартал: є загиблі та поранені

Китайський винищувач впав на житловий квартал міста Саньян. Відомо щонайменше про одну загиблу людину.

Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Інцидент трапився у четвер, 9 червня.

Читайте також Загинули пілоти та випадковий перехожий: в Ірані біля школи впав військовий літак

У Китаї посеред міста впав винищувач

Винищувач J-7 Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю виконував навчальне завдання в провінції Хубей. Проте, на жаль, він розбився, пошкодивши кілька будинків.

Попередньо, на даними ЗМІ: