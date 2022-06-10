Китайський винищувач впав на житловий квартал: є загиблі та поранені

10 червня 2022 , 04:32
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Джерело:

CNN

Китайський винищувач впав на житловий квартал міста Саньян. Відомо щонайменше про одну загиблу людину.

Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Інцидент трапився у четвер, 9 червня. 

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У Китаї посеред міста впав винищувач

Винищувач J-7 Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю виконував навчальне завдання в провінції Хубей. Проте, на жаль, він розбився, пошкодивши кілька будинків.

Попередньо, на даними ЗМІ:

  • одна людина загинула;
  • двоє – отримали поранення.

 

 

 

 

Автор: Діана Квасневська