Китайський винищувач впав на житловий квартал: є загиблі та поранені
10 червня 2022 , 04:32Читать новость на русском
Джерело:CNN
Китайський винищувач впав на житловий квартал міста Саньян. Відомо щонайменше про одну загиблу людину.
Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Інцидент трапився у четвер, 9 червня.
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У Китаї посеред міста впав винищувач
Винищувач J-7 Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю виконував навчальне завдання в провінції Хубей. Проте, на жаль, він розбився, пошкодивши кілька будинків.
Попередньо, на даними ЗМІ:
- одна людина загинула;
- двоє – отримали поранення.