Китаю це не подобається, – Фурса про війну Росії проти України

Китай міг знати про плани Росії напасти на Україну і, ймовірно, Володимир Путін розповідав керівництву країни, що швидко переможе. Однак цього не сталося і теперішній розвиток подій Китаю не подобається.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 каналу. Повномасштабна війна тепер невигідна для самого Китаю.

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"Той сценарій, який ми зараз бачимо, а саме повномасштабна війна, яка загрожує, наприклад, продуктовій безпеці самого Китаю, звісно, країні не подобається", – заявив інвестиційний банкір.

Фурса припустив, що тепер Сі Цзіньпін використовуватиме механізми, які у нього є, для тиску на Росію, щоб схилити Путіна до перемовин та дипломатичного розв'язання ситуації.

Китай звик торгувати і йому потрібен спокій у світовій економіці. Таке збурення, велика війна знову ж таки несе ризики для самого Китаю,

– зазначив він.

Китай хоч і є партнером Путіна та його другом у боротьбі з колективним Заходом, однак керівництво країни зараз може схиляти главу Кремля до того, щоб він заспокоївся, адже усе вийшло з-під контролю.

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