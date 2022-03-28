Киці, собаки та кури: українські захисники рятують на Луганщині не лише людей

Через вторгнення російських окупантів на територію України та цинічні обстріли міст, допомоги потребують не лише люди, а й тварини.

Тож наші прикордонники не лише боронять Україну та громадян, а й рятують братів наших менших.

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Прикордонник Павло разом з побратимами на Луганщині врятували від небезпеки вже чотири сім’ї – двох дітей та п’ятеро дорослих.

Врятовані коти, собаки та кури

Але не попіклуватись про самотніх тварин вони не змогли. Хлопці вже врятували 20 киць та собак, а ще курей, які залишилися самі, без хазяїв.

Тепер вони живуть із прикордонниками, їх годують, а вони, жартує Павло, заступають у наряди.

Декого із тварин хлопці планують після перемоги забирати додому. Одного кокер-спанієля Павло хоче забрати собою до Києва та навіть вже дав чотирилапому ім’я – Мел.

Врятовані тварини / фото Держприкордонслужби

Нагадаємо, що Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія допускають перевезення тварин без раніше обов’язкових документів, їх можна буде оформити на кордоні. Тож люди, які мають домашніх улюбленців, можуть не боятися, що їх доведеться залишити.

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