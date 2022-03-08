Кива став джерелом фейків про Україну в Росії, – Лещенко

Окрім реальних та нахабних бойових дій, Росія також веде й інформаційну гібридну війну. Як виявилось, допомагає їй у цьому одіозний проросійський нардеп Ілля Кива.

Журналіст та екснардеп Сергій Лещенко розвіює кремлівські фейки, щоб українці не велися на брехню. За його словами, Кива втік до держави-агресорки, передає 24 канал.

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Традиційним джерелом поширення фейків про Україну для російської пропаганди став чинний депутат парламенту Ілля Кива. Він втік до держави-агресорки. На ефірах у російських медіа розповідає, що всі призначення в Україні, починаючи з 2014 року, погоджуються з посольством Америки,

– сказав Лещенко.

Він також не забув потролити одіозного Киву.

"Тут можна привітати самого Киву з таким самовикриттям. У 2015 році він очолив департамент МВС по боротьбі з обігом наркотиків. Схоже, що він не настільки боровся з тими наркотиками, як займався їх споживанням", – сказав Лещенко.

Він вкотре наголосив, що українцям треба зберігати спокій та критичне мислення і довіряти офіційним джерелам влади в Україні.

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