Кива відмовився від мандату, бо втік за кордон на постійне місце проживання

Іллю Киву позбавили депутатського мандату. Проросійський експолітик вирішив втекти за кордон.

Він нібито виїхав в іншу країну на постійне проживання. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат, член комітету нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.

До теми Іллю Киву позбавили депутатського мандата

"Кива подав заяву про складання депутатських повноважень з виїздом на постійне місце проживання за межі України", – сказав Веніславський.

Кива – більше не депутат

За припинення депутатських повноважень Киви народні депутати проголосували 15 березня на засіданні Верховної Ради.

Як пояснив Веніславський, проросійський ексдепутат мав би особисто зачитати з трибуни Верховної Ради свою заяву про відставку. Однак зрозуміло, що він навряд чи колись повернеться в Україну.

"Це оптимальне рішення – Кива більше не є народним депутатом", – додав Веніславський.

Ще 6 березня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила Киві про підозру у держзраді. Державне бюро розслідувань оголосило його в міжнародний розшук.

До теми – Кива більше не депутат: дивіться відео