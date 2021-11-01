Кива заявив, що патрульні зупинили його, щоб "підкинути заборонені речовини"

Проросійського народного депутата Іллю Киву в Києві 1 листопада зупинили патрульні. Скандальний політик заявив, що поліцейські зробили це, аби "підкинути йому заборонені речовини".

Після того, як Киву зупинили на Столичного шосе, у його телеграмі оприлюднили відео з місця інциденту. Сам нардеп вже навіть прокоментував те, що трапилося.

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Проросійський політик заявив, що правоохоронці засумнівались "в законності речей та документів у машині". А влада начебто "шукає будь-яку можливість дискредитувати його та провокувати на конфліктні дії".

Черговий провал влади у спробі моєї провокації. Сьогодні (1 листопада – 24 канал) вони хотіли підкинути мені заборонені предмети та речі для подальшого кримінального переслідування,

– зазначив Кива.

Він назвав це "черговою штангою влади". "Як кажуть, не посторожити, не спіз***и", – підсумував політик.

На опублікованому відео він ходить поміж патрульними та слідчими, які прибули на виклик, та запитує, чи вони мають претензії до нього як нардепа. Правоохоронці відповідають, що ні.

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