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      Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця: відео

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      Депутати поштовхалися під час засідання аграрного комітету / Скріншот з онлайн-трансляції "112 каналу"

      У ніч з 18 на 19 грудня депутати поштовхалися під час засідання аграрного комітету щодо законопроєкту про ринок землі. Народні обранці поділилися своїми неоднозначними враженнями про сутички.

      Нардеп із фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець розповів, що Ілля Кива погрожував його "розірвати на шматки і з’їсти", пише "Радіо Свобода".

      Про штовханину тут: Депутати поштовхались на засіданні Аграрного комітету через закон про ринок землі: відео

      Версія Мотовиловця

      За словами Мотовиловця, Кива напав на нього після того, як він спробував захистити голову аграрного комітету Миколу Сольського від блокування роботи комітету депутатами "Батьківщини" та ОПЗЖ.

      Королевська (членкиня фракції ОПЗЖ – ред. 24 канал) почала мене відтягувати. Вони набігли і почали кричати, що я б'ю жінку, і почав він (Ілля Кива – ред. 24 канал) кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти,
      – розповів "слуга народу" Мотовиловець.

      Після цього Кива почав бити Шуфрича.

      До теми: Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

      Версія Киви

      Народний депутат із фракції "Опозиційна платформа – "За життя" Ілля Кива стверджує, що він "як громадянин і патріот захищав інтереси своєї країни та свого народу". За словами нардепа, "це не робота комітету, а шабаш".

      Шабаш вурдалаків, які намагаються вночі вкрасти єдине надбання в українського народу – землю. Ми повинні були бодай якось протистояти цій вакханалії, цьому ось безправовому свавіллю,
      – наголосив Кива.

      Кива і Мотовиловець розповіли про штовханину під час засідання аграрного комітету: відео

      Зауважимо, що законопроєкт 2178-10 Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

      Наразі депутати внесли чимало правок до законопроєкту, голосування у другому читанні та в цілому ще не було.

      Вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.

      Деталі тут: Ринок землі: у Кабміні розповіли про фінальну версію законопроєкту


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України ВО Батьківщина Ринок землі Ілля Кива Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Курйозні новини Сутички
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