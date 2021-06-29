На Киву і ще 3 нардепів НАЗК склало протоколи

Національне агентство із питань запобігання корупції склало та скерувало до суду протоколи про адміністративні порушення щодо 4 нардепів. Зокрема, такий документ оформили щодо скандального депутата Іллі Киви.

У списку є представники із 3 парламентських фракцій. Окрім нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Киви, це – "слуги" Артем Нагаєвський та Максим Гузенко, а також депутатка від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Деталі складених протоколів

Щодо Киви та Нагаєвського НАЗК склало протоколи через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Нагаєвський двічі звернувся до Міністерства внутрішніх справ із депутатським зверненням щодо питання, яке передбачало його особистий інтерес. На нардепа від "Слуги народу" склали 2 протоколи.

Кива звертався до Державного бюро розслідувань, теж із питанням особистого характеру.

Щодо Гузенка та Климпуш-Цинцадзе, то протоколи Агентство оформило через порушення встановлених законом обмежень з одержання подарунків.

Гузенко у 2020 році одержав від компанії подарунок у вигляді комплексу послуг: проживання, авіапереліт, харчування, послуги по конференції, екскурсійне обслуговування, транспортне обслуговування, страхування. Вартість цих послуг перевищує передбачений законом 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Климпуш-Цинцадзе під час перебування на посаді віцепрем'єри з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала у подарунок авіапереліт, вартість якого також перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

До слова, загалом НАЗК скерувало до суду 99 протоколів. Окрім нардепів, вони стосуються і 4 міських голів, а також керівників політичних партій.

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