Киву зупинили за порушення правил дорожнього руху, запідозрили підробку документів

У Патрульній поліції України розповіли деталі затримання автівки з нардепом Іллею Кивою. Правоохоронці зазначили, що два автомобілі зупинили за порушення ПДР, в салоні однієї з машин і був політик.

Mercedes та Toyota рухались з порушеннями по Столичному шосе близько 11:00. Вони рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих.

До теми Кива заявив, що патрульні зупинили його, щоб "підкинути заборонені речовини"

Правоохоронці переслідували два автомобілі за порушення ПДР

Правоохоронці спробували зупинити машини, проте водії не реагували. Автомобілі вдалось зупинити лише після переслідування, у салоні одного з них і був народний депутат Ілля Кива.

Коли патрульні перевіряли документи, то виявилось, що державний номер на Toyota не відповідає реєстраційним документам. Інспектори склали на водія цього авто адмінпротокол за невідповідність документів та невиконання вимоги поліції зупинитись.

На місце викликали слідчо-оперативну групу

Водію Mercedes теж зафіксували адмінпорушення – за невиконання зупинки на вимогу поліції. Згодом патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Кива казав, що його зупинили, аби підкинути "заборонені речовини"

Сам Ілля Кива у соцмережах коментував інцидент на Столичному шосе зовсім по-іншому. Одіозний нардеп впевнений, що його намагаються "дискредитувати та спровокувати на злочинні дії". Ба більше, політик впевнений, що правоохоронці хотіли підкинути йому якісь заборонені речовини.

Раніше Кива заявив, що наступного року Путіна з днем народження привітає вся Верховна Рада

Раніше у телеграм-каналах повідомляли, що Киві начебто мають вручати підозру – проте задля цього чекають його адвоката, бо лише в присутності захисника можна це зробити.