У киян настрій – патріотичний, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними, – Кличко

Окупантам не вдається захопити Київ. Його обороняють як збройні сили України, так і звичайні українці, які вирішили відстояти своє місто. Настрій у киян – патріотичний і рішучий.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав киян у метро та поспілкувався з ними. Каже, що всі рішуче налаштовані на перемогу.

До теми Десятки тисяч вбитих, і ця кількість лише зростатиме, – Кличко про війну в Україні

За його словами, всі українці дякують нашим воїнам і пишаються ними.

Водночас міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також – готує місто до ймовірних складних подій. Для цього у столиці встановлені блокпости та запроваджена комендантська година.

"Я прошу всіх дотримуватись ключових правил безпеки. Це вкрай важливо!", – сказав Кличко.

До слова, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що ніхто в Києві не буде здаватися. Адже ті, хто там наразі є охороняють серце країни та не мають, куди відступити.

Ситуація напружена, люди стурбовані. Місту потрібен мир і мирне небо... Кияни вже тиждень безперервно сидять у своїх підвалах, бо постійно спрацює сигналізація про нальоти,

– розповів Віталій Кличко.

Також він додав, що снаряди постійно влучають в житлові квартали або важливі об'єкти інфраструктури.