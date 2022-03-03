У киян настрій – патріотичний, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними, – Кличко
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Окупантам не вдається захопити Київ. Його обороняють як збройні сили України, так і звичайні українці, які вирішили відстояти своє місто. Настрій у киян – патріотичний і рішучий.
Мер Києва Віталій Кличко відвідав киян у метро та поспілкувався з ними. Каже, що всі рішуче налаштовані на перемогу.
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За його словами, всі українці дякують нашим воїнам і пишаються ними.
Водночас міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також – готує місто до ймовірних складних подій. Для цього у столиці встановлені блокпости та запроваджена комендантська година.
"Я прошу всіх дотримуватись ключових правил безпеки. Це вкрай важливо!", – сказав Кличко.
До слова, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що ніхто в Києві не буде здаватися. Адже ті, хто там наразі є охороняють серце країни та не мають, куди відступити.
Ситуація напружена, люди стурбовані. Місту потрібен мир і мирне небо... Кияни вже тиждень безперервно сидять у своїх підвалах, бо постійно спрацює сигналізація про нальоти,
– розповів Віталій Кличко.
Також він додав, що снаряди постійно влучають в житлові квартали або важливі об'єкти інфраструктури.
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