Жителів Києва закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень світла

Жителів столиці закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку. Там наголошують, що це важливо для їхньої ж безпеки та комфорту.

У міській адміністрації повідомили, що через аварійні та стабілізаційні відключення почастішали випадки викликів на деблокування дверей ліфтових кабін.

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Що робити, якщо ви "застрягли" у ліфті

У КМДА додали, що в період відключень світла можливі відхилення від графіків, тому городянам рекомендується спланувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30 – 40 хвилин до початку відключення.

З графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Рятувальники нагадують мешканцям столиці правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті:

Намагатися заспокоїти себе, не варто панікувати.

Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті та не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101". Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не залучені в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.

Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.

Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Сфотографуйте заздалегідь ці дані або перепишіть. Якщо ж така інформація відсутня, то зверніться до ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни.

Що відомо про аварійні відключення у Києві

4 листопада у Києві скасували аварійне відключення світла, яке енергетики були змушені запровадити ще зранку. Наразі в усіх районах столиці застосовуються лише стабілізаційні відключення.

У ДТЕК наголошують, що енергетики разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Жителів столиці закликають економно використовувати світло. Як правильно економно використовувати електроенергію – читайте за посиланням.

Важливо – ДТЕК екстрено вимикає світло в Києві в обхід графіків: дивіться відео