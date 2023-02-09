Киян просять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна: що сталося
Джерело:КМДА
Мешканцям столиці сьогодні, 9 лютого, рекомендують обмежити перебування на вулиці, пити багато води та зачинити вікна.
Усе через те, що в Києві спостерігається погіршення якості повітря. Про це повідомили у міській державній адміністрації.
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У Києві забруднене повітря
Станом на 13 годину у Києві підвищилася концентрація пилу. Водночас радіаційний фон перебуває в нормі.
Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру,
– зазначили в КМДА.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
- зачинити вікна,
- обмежити перебування на вулиці,
- пити багато води,
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У небі над Києвом помітили унікальне оптичне явище
4 лютого над столицею з'явилося місячне гало. Це оптичне унікальне явище, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла через кристалики льоду, що перебувають у хмарах на великій висоті. Вони діють як призма, яка дозволяє побачити у небі біле кільце.