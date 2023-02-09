Киян просять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна: що сталося

Мешканцям столиці сьогодні, 9 лютого, рекомендують обмежити перебування на вулиці, пити багато води та зачинити вікна.

Усе через те, що в Києві спостерігається погіршення якості повітря. Про це повідомили у міській державній адміністрації.

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У Києві забруднене повітря

Станом на 13 годину у Києві підвищилася концентрація пилу. Водночас радіаційний фон перебуває в нормі.

Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру,

– зазначили в КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

зачинити вікна,

обмежити перебування на вулиці,

пити багато води,

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У небі над Києвом помітили унікальне оптичне явище

4 лютого над столицею з'явилося місячне гало. Це оптичне унікальне явище, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла через кристалики льоду, що перебувають у хмарах на великій висоті. Вони діють як призма, яка дозволяє побачити у небі біле кільце.