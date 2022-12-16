Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: що змінилося
Джерело:Сергій Коваленко
Мешканці Києва почали отримувати оновлені паперові платіжки за електроенергію. В енергокомпанії запевняють, усе, аби зробити оплату простішою і зрозумілішою.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Що саме змінилося у платіжках за світло для киян, розповідає 24 канал.
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Що змінилося у платіжках за електроенергію
Для паперових рахунків за світло у Києві змінили візуальне розмежування, а ще:
- форму для внесення актуальних показань. Вона стала розширеною, аби можна було передати дані із різних типів лічильників;
- у полі з показаннями, зафіксованими постачальником, тепер інформація від двозонного/тризонного лічильника зазначається за окремими зонами;
- у блоці розрахунків додали більше інформації. Зокрема, з'явилися дані про очікуване споживання і рекомендовану суму до сплати;
- для швидкої ідентифікації та зручної оплати вказали ЕІС-код та QR-код.
Ми хотіли максимально уникнути непорозумінь під час оновлення. Щоб оплати завжди відбувалися на правильний рахунок, за коректними реквізитами, а ви розуміли, чому сума до сплати саме така, а не інша,
– наголосив Коваленко.
Також гендиректор YASNO зазначив, що, як і раніше, платіжка доступна в онлайн-форматі. Зокрема, в особистому кабінеті та в мобільному застосунку.
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