Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: що змінилося

16 грудня 2022, 14:01
Читать новость на русском

Джерело:

Сергій Коваленко

Мешканці Києва почали отримувати оновлені паперові платіжки за електроенергію. В енергокомпанії запевняють, усе, аби зробити оплату простішою і зрозумілішою.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Що саме змінилося у платіжках за світло для киян, розповідає 24 канал.

Читайте також Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі: до чого готуватись українцям

Що змінилося у платіжках за електроенергію

Для паперових рахунків за світло у Києві змінили візуальне розмежування, а ще:

  • форму для внесення актуальних показань. Вона стала розширеною, аби можна було передати дані із різних типів лічильників;
  • у полі з показаннями, зафіксованими постачальником, тепер інформація від двозонного/тризонного лічильника зазначається за окремими зонами;
  • у блоці розрахунків додали більше інформації. Зокрема, з'явилися дані про очікуване споживання і рекомендовану суму до сплати;
  • для швидкої ідентифікації та зручної оплати вказали ЕІС-код та QR-код.

Ми хотіли максимально уникнути непорозумінь під час оновлення. Щоб оплати завжди відбувалися на правильний рахунок, за коректними реквізитами, а ви розуміли, чому сума до сплати саме така, а не інша,
– наголосив Коваленко.

Також гендиректор YASNO зазначив, що, як і раніше, платіжка доступна в онлайн-форматі. Зокрема, в особистому кабінеті та в мобільному застосунку.

Зверніть увагу Знеструмлені міста та аварійні відключення: де немає світла через масовану атаку

Коротко про 9 масовану атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України

  • Російські загарбники 16 грудня випустили по Україні понад 60 ракет. На жаль, під прицілом ворога знову опинилася енергетична інфраструктура. Пошкодження зафіксували одразу в декількох областях.
  • Окупанти атакували "Калібрами", "Кинджалами", Х-22, Х-101 та іншими ракетами.
  • Через російську атаку затримується низка потягів.
  • Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію. Пояснили, що внаслідок масованих ракетних обстрілів російських терористів сталася втрата понад 50% споживання енергетичної системи України. Через це наростає режим системної аварії.

Автор: Юлія Лобурак