У київському метро люди застрягли у потязі між двома станціями: в чому причина

У суботу, 5 жовтня, у столичному метрополітені стався інцидент: потяг з пасажирами зупинився між двома станціями синьої гілки.

Журналісти повідомили, що потяг зупинився між станціями "Мінська" та "Героїв Дніпра". Через інцидент рух на синій гілці тимчасово обмежували до станції "Оболонь".

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Кияни застягли між двома станціями метро

Наразі детальна інформація про причини зупинки потяга ще встановлюється. Однак журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що інцидент, ймовірно, був спричинений технічними несправностями.

Зазначається також, що інформація про потрапляння людини під рейки не відповідає дійсності.

Судями з повідомлень в соцмережах, пасажири застрягли в метро приблизно на 15 – 20 хвилин. Водночас вже близько 14:50 з'явилася інформація про відновлення руху метро.

На цьому інциденти з синьою гілкою столичного метро не закінчилися. Згодом в КМДА повідомили, що станції метро "Теремки" та "Іподром", які знаходяться на протилежному кінці синьої гілки, тимчасово зачинені на вхід. Причина зміни руху поїздів – технічна несправність рухомого складу.

Однак вже незабаром, о 16:13, стало відомо, що станції "Теремки" та "Іподром" запрацювали на вхід для пасажирів, а рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Зазначається, що рухомий склад знято з лінії та буде направлено на огляд та ремонт в електродепо.