Киянин прийшов у "Пункт незламності" зі своєю швейною машинкою, щоб завершити замовлення

Українці не припиняють доводити свою незламність. Навіть попри відключення світла, вони продовжують працювати. Один з подібних випадків трапився у столичному "Пункті незламності".

Про це розповів нардеп Роман Грищук. Він зазначив, що на фото – Андрій, який шиє зі шкільних років.

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У Києві хлопець прийшов у "Пункт незламності" зі своєю лампою, столиком і швейною машинкою, щоб доробити замовлення клієнту.

Ось що означає відповідальність,

– відреагував ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко.

Відомо, що хлопець шиє футболки, лонгсліви та штани. Це вкотре доводить, що українці непереможні і відсутність світла не зупинить замовлення і бажання працювати.

Українець шиє у "Пункті незламності": дивіться відео

Як на це реагують українці

У коментарях українці захоплюються хлопцем, зазначаючи:

"Наша людина!";

"А що саме він шиє? Можна зробити замовлення?";

"Андрію повага".

Додамо, що у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці. Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.

В якому стані українська енергетика

Українська енергосистема продовжує оговтуватися після дев'ятої масованої атаки росіян. Найскладнішою є ситуація з енергопостачанням на Київщині. Енергетики мають чіткий план дій, аби стабілізувати енергетичну систему найближчим часом.

Наразі енергетики говорять про 60% пошкоджених трансформаторів, вимикачів, релейного та комутаційного обладнання. Як наслідок енергосистема не може транспортувати той обсяг електроенергії, який необхідний для споживачів.

Як пояснив енергетик Іван Плачков, якщо на підстанції з трьох залишився один трансформатор, то його перевантажувати не можна, інакше він згорить теж. В такому разі не буде включення світла навіть на кілька годин в день, як зараз.

У ДТЕК зазначають, що їхні фахівці разом зі спеціалістами з НЕК "Укренерго" та іншими екстренними службами роблять усе, аби в жителів столиці якомога скоріше з'явилось світло. А поки слід бути готовими до екстренного припинення постачання електроенергії, які сприяє зменшенню дефіциту.