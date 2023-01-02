Чоловікові, який намагався вкрасти графіті Бенксі, загрожує в'язниця

Вуличний художник Бенксі намалював у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" на стіні зруйнованого росіянами будинку. Мешканець Києва вирішив викрасти мурал.

Про це 2 січня розповіли в Офісі генерального прокурора. Зазначили, що Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який демонтував стінопис.

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Правопорушення кваліфікували як факт закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

Як організували викрадення

Слідство встановило, що чоловік розумів цінність графіті й планував продати його. Для реалізації плану він залучив необізнаних у його намірах чоловіків і запевнив, що має всі дозволи на демонтаж.

Коли чоловіки вирізали частину стіни, де було зображення, підозрюваний обмотав її плівкою, щоб захистити від пошкоджень. Чоловік завантажував графіті в автомобіль, але не встиг – його викрили працівники військової адміністрації.

Що відомо про графіті Бенксі на Київщині