Хотіла "забрати" Patriot з Києва: які зашквари відомі про киянку, що зробила скандальну заяву

У мережі киянка 1 червня опублікувала відео, на якому скаржилась, що не виспалась через ракетну атаку по столиці. Очевидно, не довго думаючи, вона запитала, чи можна Patriot "забрати на тиждень" з Києва.

Свою позицію вона аргументувала тим, що нібито нехай не сплять люди на Заході України. У телеграм-каналі "ПУ – Публічні у**ани" написали, що дівчину звуть Катерина Тимофієва, пише 24 Канал.

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Що відомо про скандальну киянку

Тимофієвій 33 роки й вона не вперше відзначається скандальними заявами. Раніше мешканка Києва з нікнеймом moon__girl888 також поширювала наративи російської пропаганди. Зокрема, в одному зі сторіз вона звинувачувала у війні, яку почала Росія, не саму країну-терористку. Натомість, як і російські пропагандисти, згадувала США. На цьому вона не зупинилась та звинувачувала Україну.

Наша країна – мило. Відмиває бабки собі до кишеньки нашою кров'ю і кричить, що ми білі й пухнасті. Сподіваюся, "пухнастики" по**вляться к**в'ю власних дітей… У будь-якій сварці завжди винні обидва, завжди є вигода обох,

– цинічно заявила Катерина Тимофієва.

Вона додала, що нібито "війні не буде кінця", і "нас уб'ють тут всіх, до останнього".

Допис, який поширювала Тимофієва / Скриншот з телеграм-каналу

Варто зазначити, що у ніч, коли Росія цинічно атакувала столицю України ракетами "Іскандер" Тимовієва вирішила звинуватити у всьому не Кремль, а систему протиповітряної оборони Patriot, яка рятує життя українців.

Що відомо про скандальну заяву киянки

Мешканка Києва 1 червня записала відео, у якому поставила питання, чи можна Patriot "забрати на тиждень" з Києва. Свою позицію вона аргументувала тим, що нібито не "змогла виспатись".

Мене мучить одне питання. А можна цей грь*баний Patriot забрати на тиждень на Західну Україну. Нічого особистого, хай не сплять трошки вони, якось розслаблено вони почуваються там, а ми поспимо,

– заявила киянка.

Ба більше, після своїх слів вона згадала про Службу безпеки України в надії, що їй нічого не буде.

"Сподіваюся, що за таке наша доблесна країна в СБУ не викликає, бо маразму і так вистачає", – наголосила киянка.

Обурення киянки: дивіться відео