Парадоксальна ситуація: киянка у декреті отримала звання "солдат" у ТЦК Рівненської області

Киянку, яка перебуває у декреті з 8-місячною дитиною, несподівано поставили на облік у ТЦК Рівненської області. Попри освіту за спеціальністю "менеджмент", у документах їй присвоїли звання солдата та визначили військову спеціальність фельдшера.

Про це повідомила користувачка Threads ніком ei.eireen.

Дивіться також Мобілізація в Україні: хто зобов'язаний проходити ВЛК

Що відомо про інцидент?

Про інцидент стало відомо 2 квітня. Мешканку Києва, яка нині перебуває у декреті із 8-місячною дитиною поставили на облік у ТЦК та СП у Рівненській області.

За її словами, вона має прописку у місті Київ, а також освіту за спеціальністю "менеджмент". Та попри це жінку поставили на облік у ТЦК Вараського району на Рівненщині, надавши звання солдат та спеціальність фельдшер.

Ірина запевняє, що навіть ніколи не відвідувала Рівне.

Ситуація виглядає парадоксально, оскільки в базі "Оберіг" зберігаються правильні персональні дані. Тобто помилка міститься саме на рівні конкретного ТЦК, який вніс хибну інформацію до своїх записів. Жінка наголошує, що її заяви ігнорують.

Всі мої заяви ігноруються, а працівники сміючись питають "ой, а як так сталося?",

– пише Ірина.

Вараський РТЦК та СП наразі ситуацію не коментує.

24 Канал звернувся по коментар до представників Міноборони України. Вони пообіцяли надати відповідь після детального ознайомлення із ситуацією, що склалась.



Жінку декреті поставили на військовий облік / Скриншот з Threads



Важливо! Згідно з чинним законодавством, жінки можуть бути мобілізовані до війська лише добровільно, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Водночас за ухилення від оновлення даних чи проходження ВЛК військовозобов'язані жінки також можуть отримати штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Чи траплялись схожі ситуації?