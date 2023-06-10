Київ залило: у столиці через зливу підтоплена низка вулиць

У другій половині дня 10 червня столицю накрила потужна злива. Внаслідок дощу підтопило деякі вулиці.

Віталій Кличко повідомив, що станом на 17:20 10 червня дорожні служби "Київавтодору" працювали на місцях підтоплень. Зокрема, щоб ліквідувати наслідки негоди.

Дивіться також Декілька днів поспіль литиме по всій Україні: де пройдуть значні дощі

Де підтопило вулиці у Києві

Віталій Кличко повідомив, що сильна злива в Києві спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях:

Ташкентській;

Грузинській;

Сергієнка;

Драгоманова;

Вересневій;

у районі станції метро "Лівобережна".

Надзвичайних подій на даний час (мовиться про 17:20 10 червня – 24 Канал) не трапилось. Рятувальна служба КАРС – у режимі очікування для можливого надання допомоги,

– заявив мер.

Станом на 17:48 Віталій Кличко розповів, що злива у Києві вщухає. Також у місті:

тривають заходи з ліквідації підтоплень, що виникли на ділянках доріг та тротуарів у кількох районах столиці;

сходить вода.

Гідротехнічні служби станом на 17:48 10 червня працювали та чергували в усіх районах Києва.

Київ накрила потужна злива

Орієнтовно після 15:44 у Києві почалась потужна злива. Подекуди навіть падав град. Негода призвела до підтоплень на дорогах та вулицях міста.

Негода у Києві / Фото Ірини Вихрущ, Аліни Гаркави, Анастасії Федоровської та з мережі

У Києві падав град: дивіться відео Ірини Вихрущ

Вулиці подекуди у воді через негоду / Фото з телеграм-каналів