Київ залило: у столиці через зливу підтоплена низка вулиць
Джерело:Віталій Кличко
У другій половині дня 10 червня столицю накрила потужна злива. Внаслідок дощу підтопило деякі вулиці.
Віталій Кличко повідомив, що станом на 17:20 10 червня дорожні служби "Київавтодору" працювали на місцях підтоплень. Зокрема, щоб ліквідувати наслідки негоди.
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Де підтопило вулиці у Києві
Віталій Кличко повідомив, що сильна злива в Києві спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях:
- Ташкентській;
- Грузинській;
- Сергієнка;
- Драгоманова;
- Вересневій;
- у районі станції метро "Лівобережна".
Надзвичайних подій на даний час (мовиться про 17:20 10 червня – 24 Канал) не трапилось. Рятувальна служба КАРС – у режимі очікування для можливого надання допомоги,
– заявив мер.
Станом на 17:48 Віталій Кличко розповів, що злива у Києві вщухає. Також у місті:
- тривають заходи з ліквідації підтоплень, що виникли на ділянках доріг та тротуарів у кількох районах столиці;
- сходить вода.
Гідротехнічні служби станом на 17:48 10 червня працювали та чергували в усіх районах Києва.
Київ накрила потужна злива
Орієнтовно після 15:44 у Києві почалась потужна злива. Подекуди навіть падав град. Негода призвела до підтоплень на дорогах та вулицях міста.
Негода у Києві / Фото Ірини Вихрущ, Аліни Гаркави, Анастасії Федоровської та з мережі
У Києві падав град: дивіться відео Ірини Вихрущ
Вулиці подекуди у воді через негоду / Фото з телеграм-каналів