У Києві під Верховною Радою сталася сутичка: фото та відео

У Києві 15 липня під час протесту під Верховною Радою сталася штовханина між правоохоронцями та протестувальниками. Останні виступали проти "мовних" поправок до законопроєкту про зміни в державному бюджеті.

Конфлікт почався з того, що один з протестувальників почав розкидати російські рублі, говорячи, що за ці гроші купуються "мовні" поправки.

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Силовики спробували затримати учасника акції, адже побачили в його діях правопорушення. Однак хлопець не хотів слухатися правоохоронців та почав чинити опір. Як наслідок – між силовиками та учасниками акції сталася невелика штовханина.

Владнати конфлікт вийшов народний депутат із фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Володимир В'ятрович. Він відвів затриманого активіста.

Громадяни прийшли до будівлі Верховної Ради на акцію. Вони почали розкидати російські рублі, а правоохоронці побачили в цьому адміністративне правопорушення і намагалися затримати одного з учасників акції,

– розповів В'ятрович.

За останніми даними, затриманого мітингувальника таки відпустили. Після цього ситуація стабілізувалася і більшість учасників акції розійшлися.

Що цьому передувало

Раніше окремі депутати від фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" заявляли, що до другого читання законопроєкту №5551-2 про зміни до держбюджету на 2021 рік начебто подали 4 поправки, які нівелюють дію закону про державну мову.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законодавчі поправки не матимуть підтримки у парламенті. Після цього троє "слуг" Олександр Корнієнко, Орест Саламаха та Андрій Клочко, які є авторами поправок, відкликали їх.

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У Києві на акції під Радою сталася штовханина / Фото "РБК-Україна"