2 лютого, 16:37
У Києві стався прорив труб поблизу однієї зі станцій метро: вулицю затоплює водою

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Києві сталася аварія на водопроводі.
  • Ситуацію ускладнюють погодні умови, через що вода перетворюється на лід.

У Києві через сильне підтоплення утворився справжній "льодовий каток". Сталося це через аварію на трубопроводі неподалік станції метро "Політехнічний інститут".

Про таке пишуть місцеві телеграм-канали. Жителі міста фільмують наслідки затоплення на вулицях.

Яка ситуація в столиці після прориву труб?

Вода швидко залила проїжджу частину та тротуари, тож пішоходам і автомобілям довелося буквально рухатися вплав. Ситуацію ускладнює мороз: температура повітря опустилася до -15 градусів.

Прорив труб у Києві: дивіться відео з мережі

Мешканці району повідомляють, що через прорив труб комунікацій затоплено ділянку вулиці біля станції метро "Політехнічний інститут". 

Яка ситуація на вулицях столиці після прориву труб: дивіться кадри очевидців

За словами очевидців, вода продовжує розтікатися територією, перетворюючи її на суцільну ковзанку.

Автомобілі підтоплені через аварію на трубопроводі: дивіться відео з мережі

Що відомо про проблеми з комунікаціями у Києві?

  • У столичному районі Троєщина через наслідки російських обстрілів багато житлових будинків досі не мають опалення, що створює додаткову загрозу промерзання каналізаційних комунікацій.

  • Станом на 1 лютого в Києві через пошкодження в енергетичній інфраструктурі без теплопостачання залишалися приблизно 3419 будинків. Аварійно-відновлювальні бригади працюють безперервно, аби якнайшвидше відновити подачу тепла.

  • Також днями у київському метрополітені через аварійне відключення електроенергії було тимчасово зупинено рух поїздів. Частина складів застрягла безпосередньо в тунелях між станціями.

  • До проведення рятувальної операції залучили служби ДСНС, загалом із поїздів, що зупинилися, евакуювали 481 пасажира.