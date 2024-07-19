У Києві на місяць зачинять фунікулер: яка причина

У Києві з 22 липня на місяць зачинять фунікулер. Це пов'язано з щорічним плановим ремонтом цього виду громадського транспорту.

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що цей ремонт триватиме до 26 серпня. Після цього фунікулер знову запустять.

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Фунікулер у Києві не працюватиме до 26 серпня

У КМДА зазначили, що фахівці у фунікулері відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу, проведуть скорочення троса, а також спеціалісти обстежать контактну мережу та шпали й частково їх замінять та виконають поточний ремонт вагонів.

Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням,

– додали в Київській міській державній адміністрації.

До слова, раніше у Києві тимчасово зачиняли для пасажирів 3 станції зеленої гілки метро. Мовиться про станції "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

Уже через годину після закриття ці станції відчинили для пасажирів, а рух зеленою гілкою метро відновили.