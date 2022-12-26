У Києві та 5 областях вводять аварійні відключення світла

Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Про це заявили в Укренерго.

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Де вводять аварійні відключення світла

Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення:

у Дніпропетровській області,

Запорізькій області,

Харківській області,

Львівській області,

Київській області,

у Києві.

На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже 9 масованих російських атак, тривають ремонтні роботи.

Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

Укренерго, генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми,

– наголосили в Укренерго.

У чому проблема з відновленням енергетичної інфраструктури

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів, що система електромережі досить велика і кожна ланка має свої особливості. За його словами, є такі вузли, які після ушкоджень навіть не підлягають ремонту. Особливо, якщо ракета чи дрон-камікадзе потрапили саме в неї та зруйнували. Тоді нічого неможливо зробити.

Наразі головна проблема полягає у тому, що є такі вузли, які не можна замінити – їх немає в США та в Європі, бо у нас з ними різні системи. І на виготовлення цих вузлів потрібен час – і не 1 – 2 місяці, а близько 8 – 9 місяців.