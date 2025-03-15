У Києві 6 наземних станцій "червоної лінії" метро закриті на вхід для пасажирів: що сталося

У Києві вранці 15 березня є зміни руху у підземці. Там закрито 6 наземних станцій "червоної лінії" метро на вхід для пасажирів.

Вони не працюватимуть орієнтовно 5 годин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Пошкоджено колії під час демонтажних робіт на шляхопроводі

Повідомляється, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу балка потрапила на колії метрополітену. Це причинило часткові пошкодження деяких її елементів.

Наразі над ліквідацією наслідків працюють всі необхідні фахівці.

Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою буде повідомлено додатково. Необхідно орієнтовно 4 – 5 годин для ліквідації наслідків,

– попередили у КМВА.

Наразі біля тимчасово закритих станцій метро, а саме від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна", організовано рух автобусів.

"У зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка", – додала місцева влада.

Також було прийнято рішення збільшити кількість трамваїв, йдеться про маршрути №8 та №27, а також автобусів №118.