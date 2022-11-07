У Києві знову почалися екстрені відключення світла: як діятимуть

7 листопада 2022 , 08:33
Читать новость на русском

Джерело:

Укренерго

У Києві знову екстрено відключили світло. Причина полягає в тому, що в місті дефіцит електроенергії.

Раніше про це попереджала Київська міська державна адміністрація. Вже вранці 7 листопада про це повідомили в Національної енергетичній компанії Укренерго. 

Читайте також Ситуація – важка: в ОП розповіли про електропостачання в Києві

У Києві екстрено вимкнули світло

Через зростання споживання в Києві, сьогодні 7 листопада НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення,
– повідомили в компанії.

Також людей попередили, що під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють

Ба більше, у Київській міській державній адміністрації пояснювали, що за прогнозами, дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачали графіки.

Що відомо про ситуацію в столиці

  • У Офісі Президента 6 листопада пояснили, що ситуація зі світлом в Києві важка. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему.
  • У той же день з'явилась публікація The New York Times, у якій заявили про те, що Київ планує тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Адже 40 % енергетичної інфраструктури України Росія пошкодила чи зруйнувала. 
  • Згодом очільник Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. Він пояснив, що ситуацію влада наразі контролює. 
  • У Київській міській державній адміністрації запевнили, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій – це один з елементів цивільного захисту.

Зауважте Чи загрожує повний блекаут Києву: пояснення Кличка

Дивіться також – умови тотальної евакуації населення з Києва: відео

 

Автор: Діана Квасневська