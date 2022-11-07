У Києві знову почалися екстрені відключення світла: як діятимуть

У Києві знову екстрено відключили світло. Причина полягає в тому, що в місті дефіцит електроенергії.

Раніше про це попереджала Київська міська державна адміністрація. Вже вранці 7 листопада про це повідомили в Національної енергетичній компанії Укренерго.

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У Києві екстрено вимкнули світло

Через зростання споживання в Києві, сьогодні 7 листопада НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення,

– повідомили в компанії.

Також людей попередили, що під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

Ба більше, у Київській міській державній адміністрації пояснювали, що за прогнозами, дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачали графіки.

Що відомо про ситуацію в столиці

У Офісі Президента 6 листопада пояснили, що ситуація зі світлом в Києві важка. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему.

У той же день з'явилась публікація The New York Times, у якій заявили про те, що Київ планує тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Адже 40 % енергетичної інфраструктури України Росія пошкодила чи зруйнувала.

Згодом очільник Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. Він пояснив, що ситуацію влада наразі контролює.

У Київській міській державній адміністрації запевнили, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій – це один з елементів цивільного захисту.

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