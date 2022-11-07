У Києві знову почалися екстрені відключення світла: як діятимуть
Джерело:Укренерго
У Києві знову екстрено відключили світло. Причина полягає в тому, що в місті дефіцит електроенергії.
Раніше про це попереджала Київська міська державна адміністрація. Вже вранці 7 листопада про це повідомили в Національної енергетичній компанії Укренерго.
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У Києві екстрено вимкнули світло
Через зростання споживання в Києві, сьогодні 7 листопада НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення,
– повідомили в компанії.
Також людей попередили, що під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.
Ба більше, у Київській міській державній адміністрації пояснювали, що за прогнозами, дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачали графіки.
Що відомо про ситуацію в столиці
- У Офісі Президента 6 листопада пояснили, що ситуація зі світлом в Києві важка. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему.
- У той же день з'явилась публікація The New York Times, у якій заявили про те, що Київ планує тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Адже 40 % енергетичної інфраструктури України Росія пошкодила чи зруйнувала.
- Згодом очільник Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. Він пояснив, що ситуацію влада наразі контролює.
- У Київській міській державній адміністрації запевнили, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій – це один з елементів цивільного захисту.
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