Хотів перекинути мішок з гноєм: біля посольства Білорусі у Києві затримали активіста

Білоруський активіст Петро Маркелов влаштував демонстрацію під посольством своєї країни у Києві. Він намагався перекинути на територію дипломатичної установи мішки з гноєм.
Так він хотів привернути увагу до подій у Білорусі, зокрема – смерті політв'язня Вітольда Ашурка. Про це сам активіст вигукував, коли його затримували.
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Співробітники Нацгвардії повалили Маркелова на землю й надягли йому наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують через порушення громадського порядку.
"У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тисяч громадян. Це (протест – 24 канал) проти посольства та білоруської влади, а не проти України", – намагався пояснити активіст.Довідка. Маркелов – активіст "Молодіжного блоку" та руху Legalize Belarus. На батьківщині його затримували щонайменше тричі. Упродовж кількох місяців він проживає в Україні.
24 канал намагається дізнатися подробиці про затримання у поліції Києва. Ми доповнимо новину, коли вдасться отримати коментар у правоохоронців.
Затримання білоруського активіста у Києві / Фото "Радыё Свабода"
Згодом у мережі з'явилося відео затримання активіста. На оприлюднених кадрах видно, як він наполегливо намагається здійснити задумане, навіть коли вже помітили правоохоронці.
Затримання Маркелова у Києві: дивіться відео
Смерть Вітольда Ашурка: що відомо
- Вітольд Ашурок у Білорусі координував рух "За свободу". Його затримали у день виборів президента Білорусі, 9 серпня 2020 року.
- Спочатку його засудили до 20 діб у в'язниці через участь у протестах. Після закінчення терміну покарання опозиціонера на волю не випустили.
- 18 січня його засудили до 5 років колонії суворого режиму. У травні родичі дізналися, що 50-річний Ашурко помер через зупинку серця.