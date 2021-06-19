У Києві авто збило блогерку: вона одразу записала відео для інстаграму

У столиці трапилася ДТП, в якій постраждала дівчина. Одразу після аварії вона записала сторіз для інстаграму, в якому заявила, що їй дуже боляче.
Відео, яке для інстаграму зняла потерпіла, оприлюднили у мережі. На ньому дівчина лежить поблизу місця аварії.
Читайте також У Києві вантажівка на смерть збила 2 пішоходів: перебігали дорогу
Потерпіла записувала сторіз із місця ДТП
О часи, о звичаї! Дівчину Дашу збив автомобіль, а вона відразу контент пиляє для своєї інсти (інстаграм – 24 канал),
– підписали відео.
На ролику з дівчиною спілкується лікар, він намагається її заспокоїти. За словами медика, після ДТП у потерпілої рани на голові та зламана нога.
Дівчина розповіла, що їй боляче
Під час цього закривавлена постраждала записувала відео, показуючи підписникам свої травми.
Мені дуже боляче у нозі, мене дуже болить нога,
– казала вона.
Водночас запевняла, що все добре.Нагадаємо, нещодавно київська 18-річна блогерка Марія Семенова з друзями вирішила влаштувати руйнівну вечірку в орендованій квартирі. Молоді люди зламали ліжко, побили телевізор, а стіни розмалювали маркером. Ця ж дівчина вже встигла прославитися тим, що стріляла з пістолета та навіть потрапила у п'яну ДТП.