У Києві авто збило блогерку: вона одразу записала відео для інстаграму

У столиці трапилася ДТП, в якій постраждала дівчина. Одразу після аварії вона записала сторіз для інстаграму, в якому заявила, що їй дуже боляче.

Відео, яке для інстаграму зняла потерпіла, оприлюднили у мережі. На ньому дівчина лежить поблизу місця аварії.

Читайте також У Києві вантажівка на смерть збила 2 пішоходів: перебігали дорогу

Потерпіла записувала сторіз із місця ДТП

О часи, о звичаї! Дівчину Дашу збив автомобіль, а вона відразу контент пиляє для своєї інсти (інстаграм – 24 канал),

– підписали відео.

На ролику з дівчиною спілкується лікар, він намагається її заспокоїти. За словами медика, після ДТП у потерпілої рани на голові та зламана нога.

Дівчина розповіла, що їй боляче

Під час цього закривавлена постраждала записувала відео, показуючи підписникам свої травми.

Мені дуже боляче у нозі, мене дуже болить нога,

– казала вона.

Водночас запевняла, що все добре.