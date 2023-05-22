У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу

22 травня 2023, 23:08
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Ввечері 22 травня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Тривожні сирени лунали у столиці, а також у північних, південних та східних регіонах.

Повітряна тривога у більшості регіонах тривала недовго. Проте на деяких прифронтових територіях є загроза артилерійського обстрілу. 

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Ввечері у багатьох областях оголошували повітряну тривогу

22:10 У Великій Писарівці Сумської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.22:17 У Нікополі та Марганці Дніпропетровської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу. Людей закликали перейти в укриття.22:32 ЗМІ повідомили про звуки вибухів в Енергодарі. 22:44 У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Згодом тривогу оголосили у Харківській та Донецькій областях через загрозу ЗРК/ОТРК.22:56 Моніторингова група повідомила, що окупанти випустили С-300 по Харківській області.23:03 У Києві, Київській, Полтавській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили про ймовірність атаки російських БпЛА.23:06 У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу. Очільник Миколаївської ОВА сказав, що це очікувано й закликав місцевих жителів бути обережними.23:17 У Більшості регіонах оголосили про відбій, а моніторингові групи повідомили про відсутність балістичної загрози.23:27 Виникла загроза обстрілу прикордонних територій Чугуївського району Харківської області. Людей закликають бути обережними.23:31 ЗМІ повідомили про невідомі вибухи у Херсоні.23:34 Станом на цей час повітряна тривога зберігається у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, у Нікопольському районі Дніпропетровської області та в тимчасово окупованому Криму. 23:35 У КМДА повідомили, що у кількох районах Києва повторно спрацював сигнал електросирени. Проте місцева влада наголосила, що на території столиці зараз немає повітряної тривоги.23:44 У Донецькій та Запорізькій областях оголосили про відбій повітряної тривоги.
Автор: Анастасія Кушпіт