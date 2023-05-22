У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу

Ввечері 22 травня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Тривожні сирени лунали у столиці, а також у північних, південних та східних регіонах.

Повітряна тривога у більшості регіонах тривала недовго. Проте на деяких прифронтових територіях є загроза артилерійського обстрілу.

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Ввечері у багатьох областях оголошували повітряну тривогу

У Великій Писарівці Сумської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.У Нікополі та Марганці Дніпропетровської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу. Людей закликали перейти в укриття.ЗМІ повідомили про звуки вибухів в Енергодарі.У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Згодом тривогу оголосили у Харківській та Донецькій областях через загрозу ЗРК/ОТРК.Моніторингова група повідомила, що окупанти випустили С-300 по Харківській області.У Києві, Київській, Полтавській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили про ймовірність атаки російських БпЛА.У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу. Очільник Миколаївської ОВА сказав, що це очікувано й закликав місцевих жителів бути обережними.У Більшості регіонах оголосили про відбій, а моніторингові групи повідомили про відсутність балістичної загрози.Виникла загроза обстрілу прикордонних територій Чугуївського району Харківської області. Людей закликають бути обережними.ЗМІ повідомили про невідомі вибухи у Херсоні.Станом на цей час повітряна тривога зберігається у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, у Нікопольському районі Дніпропетровської області та в тимчасово окупованому Криму.У КМДА повідомили, що у кількох районах Києва повторно спрацював сигнал електросирени. Проте місцева влада наголосила, що на території столиці зараз немає повітряної тривоги.У Донецькій та Запорізькій областях оголосили про відбій повітряної тривоги.