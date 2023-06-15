Бджолине нашестя в Києві: в мережі показали гігантське гніздо комах біля метро "Палац Україна"
У Києві на станції метро "Палац Україна" виявили велике сімейство бджіл. Комахи збудували гніздо на одному з терміналів для поповнення рахунку.
У мережі опублікували відео з гніздом бджіл поблизу входу в столичне метро, пише 24 Канал. Комахи уподобали термінал, на якому звели велетенське гніздо.
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У Києві бджоли збудували гніздо біля метро
Бджоли, як і більшість комах, можуть бути потенційно небезпечними, якщо людина має алергію на їх укуси або її атакує велика кількість комах.
У Києві біля метро Палац Україна виявили гніздо бджіл: дивіться відео
Розбивати гніздо бджіл у жодному разі не потрібно, оскільки це може становити загрозу для людей.
Бджоли можуть атакувати, відчуваючи загрозу для свого вулика або колонії. Масова атака бджіл може призвести до укусів і подразнень, особливо для тих, хто має алергію на бджолину отруту.
Для середньостатистичної людини один укус бджоли, який призводить до випуску невеликої кількості отрути, є зазвичай безпечним і не спричиняє серйозних наслідків.
Бджоли випускають дуже маленьку кількість отрути, яка може бути локальною причиною дискомфорту, свербежу, набряку або болю в області укусу. Більшість людей може перенести такі укуси безпроблемно і відновитися без медичної допомоги.
Для людей, які мають алергію, укуси бджіл можуть призвести до анафілактичного шоку, що є потенційно небезпечним станом.
Реакція на отруту бджоли може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей кожної людини, тому завжди краще бути обережним і уникати близького контакту з бджолами.
Що робити, коли виявили гніздо бджіл
- Як було сказано вище, гніздо бджіл у жодному разі не варто розбивати чи намагатися впоратися із загрозою самотужки. Натомість слід дочекатися рятувальників.
- Наприклад, 31 травня рятувальників аварійно-рятувального загону двічі залучали зняти гнізда бджіл із дерев для безпеки місцевого населення Тернополя.
- Рятувальники піднялися на висоту третього поверху і забрали гнізда, а потім завезли їх у природне середовище.