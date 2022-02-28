У Києві більше немає театру російської культури імені Лесі Українки

Театру російської драми імені Лесі Українки більше не буде у Києві. Він змінить назву – там вже не буде згадки про державу-агресорку.

Про це у фейсбуці повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Відповідний допис з'явився на його сторінці у соцмережі ввечері 28 лютого.

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Ткаченко пояснив, що працівники столичного театру змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. "Давайте разом підтримаємо лайком це правильне і довгоочікуванне рішення", – зазначив він.

Від мене і кожного українця для них – три "так". Закликаю всіх наслідувати такому прикладу,

– наголосив міністр.

За його словами, підставою для офіційної зміни назви закладу в держреєстрі юридичних осіб є наказ МКІП про внесення відповідних змін до статуту театру. "

"Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", – підсумував український урядовець.

Звернення працівників театру Лесі Українки

Генеральний директор – художній керівник театру Михайло Резнікович від імені усіх працівників пояснив їхню спільну позицію на офіційного сайті. "У ці трагічні для всіх нас дні, коли поруч з нами йдуть бої, коли гинуть люди, я перебуваю у Києві. Хто має змогу – теж у театрі. Хтось виїхав евакуаційними потягами, хтось у бомбосховищах, а хто має сили – бере безпосередню участь в героїчній обороні Києва", – зазначив він.

Резнікович наголосив, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається в Україні. "Я і увесь колектив театру бажаємо нашій країні перемоги та сподіваємося якнайшвидше зустріти глядачів у наших стінах під мирним небом", – підсумував митець.

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