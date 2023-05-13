У Києві та більшості областей – тривога: можлива атака безпілотниками

Уночі 13 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки. Ймовірно, ворог запускає безпілотники.

Спершу тривоги оголосили на Сході та Півдні, а потім сирени дійшли і до Києва. Актуальну інформацію про ситуацію в регіонах для вас збирає 24 Канал.

Зверніть увагу У Миколаєві – приліт по цивільному об'єкту, пожежа спалахнула у житловій п'ятиповерхівці

Повітряну тривогу оголосили уобластях.Відбій тривоги в Одеській областіЄ повідомлення про вибухи в Херсоні.

02:36 У Миколаєві ліквідували пожежі після російської атаки. Жертв, на щастя, немає. 1 людина госпіталізована, ще двом надали допомогу на місці.

Тим часом у Донецькій області відбій тривоги.

У Запорізькій області також відбій повітряної тривоги. Водночас узазвучали сирени.У Дніпропетровській області відбій тривоги, однак у Нікопольському районі, зокрема Нікополі та Марганці зберігається загроза артилерійського обстрілу.

02:27 В Одесі пролунав вибух.

У Миколаєві після атаки виникла пожежа – постраждало підприємство, а в 3 квартирах п'ятиповерхівки виникла пожежа. Також постраждав навчальний заклад.

02:21 Повітряну тривогу станом на цю мить оголосили у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Кіровоградській області;

Вінницькій області;

Черкаській області.

Бережіть себе!