У Києві та більшості областей – тривога: можлива атака безпілотниками

13 травня 2023, 02:24
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Уночі 13 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки. Ймовірно, ворог запускає безпілотники.

Спершу тривоги оголосили на Сході та Півдні, а потім сирени дійшли і до Києва. Актуальну інформацію про ситуацію в регіонах для вас збирає 24 Канал.

Зверніть увагу У Миколаєві – приліт по цивільному об'єкту, пожежа спалахнула у житловій п'ятиповерхівці

 

 

03:05 Повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій та Запорізькій областях.03:02 Відбій тривоги в Одеській області02:44 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.

02:36 У Миколаєві ліквідували пожежі після російської атаки. Жертв, на щастя, немає. 1 людина госпіталізована, ще двом надали допомогу на місці.

Тим часом у Донецькій області відбій тривоги.

02:34 У Запорізькій області також відбій повітряної тривоги. Водночас у Житомирській області зазвучали сирени.02:32 У Дніпропетровській області відбій тривоги, однак у Нікопольському районі, зокрема Нікополі та Марганці зберігається загроза артилерійського обстрілу.

02:27 В Одесі пролунав вибух. 

У Миколаєві після атаки виникла пожежа – постраждало підприємство, а в 3 квартирах п'ятиповерхівки виникла пожежа. Також постраждав навчальний заклад.

02:21 Повітряну тривогу станом на цю мить оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Кіровоградській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області.

Бережіть себе!

Автор: Іван Магуряк