У Києві та більшості областей – тривога: можлива атака безпілотниками
Уночі 13 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки. Ймовірно, ворог запускає безпілотники.
Спершу тривоги оголосили на Сході та Півдні, а потім сирени дійшли і до Києва. Актуальну інформацію про ситуацію в регіонах для вас збирає 24 Канал.
Зверніть увагу У Миколаєві – приліт по цивільному об'єкту, пожежа спалахнула у житловій п'ятиповерхівці
03:05 Повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій та Запорізькій областях.03:02 Відбій тривоги в Одеській області02:44 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.
02:36 У Миколаєві ліквідували пожежі після російської атаки. Жертв, на щастя, немає. 1 людина госпіталізована, ще двом надали допомогу на місці.
Тим часом у Донецькій області відбій тривоги.02:34 У Запорізькій області також відбій повітряної тривоги. Водночас у Житомирській області зазвучали сирени.02:32 У Дніпропетровській області відбій тривоги, однак у Нікопольському районі, зокрема Нікополі та Марганці зберігається загроза артилерійського обстрілу.
02:27 В Одесі пролунав вибух.
У Миколаєві після атаки виникла пожежа – постраждало підприємство, а в 3 квартирах п'ятиповерхівки виникла пожежа. Також постраждав навчальний заклад.
02:21 Повітряну тривогу станом на цю мить оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Кіровоградській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області.
Бережіть себе!