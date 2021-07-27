У Києві біля Бессарабського ринку побачили купу щурів: відео

Ціле сімейство небезпечних гризунів побачили мешканці столиці у самісінькому центрі Києва. Щури зовсім не звертали уваги на людей та поводилися, ніби звикли до них.

Близько 10 пацюків, які вільно бігали зеленою зоною біля Бессарабського ринку, побачили мешканці столиці ввечері 26 липня. Гризуни влаштували собі справжні перегони та зовсім не реагували на чималу кількість людей.

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Не намагалися розігнати тваринок й люди, які їх побачили.

"Підпрацьовують" у ресторанах

Деякі мешканці столиці припускають, що щури могли втекти з якоїсь квартири, оскільки виглядають худенькими та чистими.

Втім, більшість киян сходиться на думці, що гризуни мешкають у підземних комунікаціях безпосередньо у центрі Києва. Харчуються ж вони у численних ресторанах, які працюють неподалік, а також беспосередньо на Бессарабському ринку.

Хоча щурів в районі Бессарабки вночі можна побачити фактично кожної ночі у теплий період часу, для багатьох поява гризунів стала шокуючою несподіванкою.

Дивіться відео розваг щурів біля Бессарабського ринку у Києві:

Щурів та пацюків можна у Києві можна побачити вночі фактично біля кожної станції метро чи місця, де є чимала кількість смітників та закладів громадського харчування. Зазвичай вони бояться людей та намагаються втекти при їх появі.