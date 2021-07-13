Виправляють помилки: у Києві біля Національної опери зірвали всю тротуарну плитку – фото

13 липня 2021 , 12:13
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Джерело:

спільнота "Велике будівництво"

У центрі Києва на Театральній площі проводять масштабні роботи, пов'язані з "Великим будівництвом". До Дня Незалежності територія біля Національної опери має серйозно змінитися.

Ремонтними роботами на площі займатимуться працівники приватної компанії "Автомагістраль – Південь". Про це повідомили на сторінці "Великого будівництва" у фейсбуці.

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Реконструкція Театральної площі знадобилася нібито через те, що при проєктуванні об'єкту допустили серйозні помилки.

Благодійне відновлення

  • У приватінй компанії, яка вирішила за власний кошт зайнятися реконструкцією Театральної площі, зазначили, що при проєктування площі 30 років тому не передбачили систему поливу зелених зон.
  • Це призвело до того, що поливальним вантажівкам довелося постійно заїжджати на площу.
  • Крім того, взимку покриття пошкоджувала снігоприбиральна техніка.

Що зроблять на Театральній площі у Києві


Реконструкцію площі роблять нібито не за гроші держави / Фото "Автомагістраль – Південь"

Працівники компанії, яка займається чималою частиною підрядів під час реалізації "Великого будівництва" до Дня Незалежності мають:

  • покласти нові гранітні плити;
  • прокладуть систему поливу газонів;
  • замінять електромережі;
  • реконструюють опори ліхтарів;
  • пофарбують фасад Національної опери, а також облаштують гідроізоляцію цокольного поверху.


Робітники зірвали всю бруківку біля Національної опери / Фото "Автомагістраль – Південь"

Наразі старі гранітні плити та бетонну основу загальною площею 7 тисяч квадратних метрів вже демонтували. Наразі спеціалісти оновлюють основу та встановлюють нове гранітне покриття на сходах та парапетах території біля Національної опери.

Автор: Олексій Чибісов