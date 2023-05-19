У Києві біля ТРЦ "Гулівер" помітили багато рятувальників: що відбувається
У Печерському районі Києва поблизу ТРЦ "Гулівер" помітили кілька автомобілів рятувальників, що викликало неабияке занепокоєння в українців. У ДСНС Києва пояснили, що приводів для паніки немає.
У коментарі 24 Каналу речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага заявила, що у місті проходять навчання. Днями подібні заходи проходили й в іншому районі міста.
Дивіться також Під Києвом сталась масштабна пожежа, стовп диму видно зі столиці: що сталось
Рятувальники проводять навчання
У мережі 19 травня почали ширитися кадри, як біля торговельно-розважального центру "Гулівер" зібралася купа машин рятувальників.
Біля ТРЦ зібралося багато рятувальників / Фото із соцмереж
Автомобілі пожежників біля ТРЦ / Фото із соцмереж
У ДСНС прокоментували ситуацію та заявили, що у Печерському районі проходять навчання.
Поруч просто проходять навчання,
– прокоментувала інцидент Світлана Водолага.
Біля ТРЦ багато машин пожежників: дивіться відео
Військові Києва проходять інтенсиви
Військовослужбовці кожного дня боронять країну та захищають нас від ворога. Вони працюють у надскладних умовах й бувають у різних надзвичайних ситуаціях, а тому у ДСНС вирішили організувати спеціальні навчання.
Днями у Києві пройшов триденний інтенсив з пожежної безпеки для особового складу військовослужбовців оборони міста. Його організували рятувальники Дарницького районного управління ГУ ДСНС у місті Києві.
Під час навчань військові отримали багато важливої інформації, зокрема:
- алгоритм дій військовослужбовців до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів;
- першочергові дії військових з прибуття вогнеборців на об'єкт;
- надання необхідної інформації рятувальникам задля оперативного реагування та забезпечення безпеки;
- правила пожежної безпеки на блокпостах;
- послідовність дій у разі виникнення лісових пожеж;
- відпрацювання гасіння умовної пожежі першочерговими засобами пожежогасіння та за допомогою пожежного ствола.
"Налагодивши взаємодію, у разі виникнення надзвичайної ситуації разом ми забезпечимо оперативність, запобіжимо нещасним випадкам, уникнемо розповсюдження та інших небезпечних наслідків", – підкреслили в ДСНС.
Як проходили навчання рятувальників і військових / Фото ДСНС