У Києві біля ТРЦ "Гулівер" помітили багато рятувальників: що відбувається

У Печерському районі Києва поблизу ТРЦ "Гулівер" помітили кілька автомобілів рятувальників, що викликало неабияке занепокоєння в українців. У ДСНС Києва пояснили, що приводів для паніки немає.

У коментарі 24 Каналу речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага заявила, що у місті проходять навчання. Днями подібні заходи проходили й в іншому районі міста.

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Рятувальники проводять навчання

У мережі 19 травня почали ширитися кадри, як біля торговельно-розважального центру "Гулівер" зібралася купа машин рятувальників.



Біля ТРЦ зібралося багато рятувальників / Фото із соцмереж



Автомобілі пожежників біля ТРЦ / Фото із соцмереж

У ДСНС прокоментували ситуацію та заявили, що у Печерському районі проходять навчання.

Поруч просто проходять навчання,

– прокоментувала інцидент Світлана Водолага.

Біля ТРЦ багато машин пожежників: дивіться відео

Військові Києва проходять інтенсиви

Військовослужбовці кожного дня боронять країну та захищають нас від ворога. Вони працюють у надскладних умовах й бувають у різних надзвичайних ситуаціях, а тому у ДСНС вирішили організувати спеціальні навчання.

Днями у Києві пройшов триденний інтенсив з пожежної безпеки для особового складу військовослужбовців оборони міста. Його організували рятувальники Дарницького районного управління ГУ ДСНС у місті Києві.

Під час навчань військові отримали багато важливої інформації, зокрема:

алгоритм дій військовослужбовців до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів;

першочергові дії військових з прибуття вогнеборців на об'єкт;

надання необхідної інформації рятувальникам задля оперативного реагування та забезпечення безпеки;

правила пожежної безпеки на блокпостах;

послідовність дій у разі виникнення лісових пожеж;

відпрацювання гасіння умовної пожежі першочерговими засобами пожежогасіння та за допомогою пожежного ствола.

"Налагодивши взаємодію, у разі виникнення надзвичайної ситуації разом ми забезпечимо оперативність, запобіжимо нещасним випадкам, уникнемо розповсюдження та інших небезпечних наслідків", – підкреслили в ДСНС.

Як проходили навчання рятувальників і військових / Фото ДСНС