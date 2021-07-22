Блокував евакуацію та сперечався з поліцією: у Києві потрапив у скандал відомий блогер Скуратов

Відомий блогер Антон Скуратов понад 5 годин сперечався з поліцейськими та інспекторами з паркування, чим створив величезний затор у центрі Києва.

Інцидент стався ввечері 22 липня на вулиці Басейній у центрі столиці, звідки евакуатор намагався відвезти машину блогера на штрафмайданчик. Скуратов зробити цього не дав та заліз на платформу вантажівки.

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Згодом до нього долучилися друзі.

Вимагав, аби повернули автівку



Навіть у такій ситуації Скуратов не забув про те, що він – блогер / Фото Novyny Live

Інспектори з паркування вирішили евакуювати KIA Скуратова через паркування з нахабним порушенням правил дорожнього руху.

Власник автівки зорієнтувався та підбіг до вантажівки, але було запізно – машину вже погрузили. Згідно з нормативними актами, якщо автівку вже підняли у повітря, вона вважається такою, що перебуває на штрафмайданчику. Повернути її власнику інспектор вже не може.

Втім, Скуратов вирішив доводити посадовцям, що вони мусять негайно поставити його автівку на місце. Через це він заліз на евакуатор та заблокував його подальшу роботу.

Хлопець та його знайомі спочатку зняли на платформі евакуатора відео та пофотографувалися, а згодом – сіли у легковик.

Поліцейським, які прибули на місце події, блогер пояснював, що вони нібито "не знають правил" та продовжував вимагати спустити машину на проїзну частину.

Суперечка Скуратова з правоохоронцями тривала понад 5 годин. Сам блогер при цьому постійно казав, що збирається довести свою правоту та готовий просидіти у машині хоч всю ніч.

Чи закінчився інцидент за участю відомого блогера, наразі невідомо.

Дивіться відео, як блогер Скуратов блокує евакуатор у Києві: