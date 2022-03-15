У Києві боєприпас влучив у приватний будинок: сталася пожежа

15 березня 2022 , 07:41
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

У один з приватних будинків у Києві влучив ворожий боєприпас. Внаслідок цього трапилась пожежа.

Рятувальники заявляють, що був обстріл. Саме через це боєприпаси й влучили у двоповерховий житловий будинок.

До теми Боєприпас влучив у 10-поверховий будинок в Києві: виникла пожежа – фото і відео з місця

Далі трапилось загорання. О 05:57 його локалізували на площі 10 метрів квадратних. О 06:40 – ліквідували. Жертв та постраждалих немає,
– повідомили в ДСНС.


Боєприпас біля будинку / Фото ДСНС

Залучали 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.


Пожежу вдалось погасити / Фото ДСНС


Ворожий боєприпас пошкодив будинок / Фото ДСНС

Російські ракети також пошкодили інші будинки в Києві: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик