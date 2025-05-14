У Києві та частині областей – тривога: загроза балістики

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вдень 14 травня. Повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області.

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Де оголошено небезпеку

Спершу повітряну тривогу оголосили на території Сумської області. Пізніше про небезпеку застерегли жителів Києва. Вже після цього повітряна тривога почала ширитися іншими регіонами України.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,

– ідеться у повідомленні.

В яких областях зараз тривога: карта

За даними моніторингових каналів, зафіксували загрозу балістичного озброєння з Курської області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Сумах, проте точна причина невідома, оскільки Повітряні сили також повідомляли про загрозу керованих авіабомб для цього регіону.