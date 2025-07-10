У Києві на частині вулиць перекрили рух транспорту

У Києві зранку 10 липня після нічної атаки на частині вулиць перекрили рух транспорту. Це слід врахувати під час планування свого маршруту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Де у Києві перекрито рух транспорту

Білошицький зранку 10 липня повідомив про зміни в русі транспорту у столиці. Зокрема, він повідомив, де рух транспорту станом на 7 годину ранку перекритий.

У Києві рух транспорту перекритий:

вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);

вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);

вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);

вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Нагадаємо, ворог атакував Київ в ніч проти 10 липня. Станом на 4 годину ранку фіксувалися наслідки атаки в шести районах столиці. Додамо, що внаслідок атаки противника є понад десяток постраждалих.