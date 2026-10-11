У Києві зникло світло та понижений тиск води: електропостачання зникало й на Рівненщині

У Києві та на Рівненщині 11 жовтня фіксували аварійні відключення електроенергії. Причиною стала російська атака.

Про це повідомляє ДТЕК та очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про відключення?

У Києві та на Рівненщині були аварійні відключення електроенергії.

У столиці через російську атаку без світла залишилися окремі ділянки Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі, а саме – було пошкоджено висковольтну лінію електропередач. До того ж на правому та лівому берегах понижений тиск води в системі.

Аварійні бригади працюють над повернення світла та звичного тиску води у домівки. Зокрема, енергетики перезаживлюють знеструмлених споживачів за резервними схемами.

Прохання до жителів Києва, у яких зараз є електроенергія: будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Зменшення навантаження на мережі дозволить швидше відновити стабільне енергопостачання у всіх районах столиці,

– закликали в Укренерго.

Водночас на Рівненщині через аварійне знеструмлення електроенергія зникала в частині Рівненського та Дубенського районів, зокрема в обласному центрі – Рівному.

О 16:53 Коваль повідомив, що електропострачання в регіоні відновлено.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація закликала жителів столиці підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії та води через посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, щоб підтримувати стабільне постачання електроенергії та води.

Киянам рекомендують підготувати запаси щонайменше на три дні, зокрема питну й технічну воду. На одну дорослу людину радять розраховувати три літри питної та 10 – 12 літрів технічної води на добу. У разі масштабних знеструмлень у столиці працюватимуть 155 бюветних комплексів, підключених до генераторів.

Також містян закликають зарядити павербанки й портативні зарядні станції, підготувати ліхтарики, батарейки, свічки та продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті.

Крім того, радять подбати про утеплення осель і використовувати світловідбивні елементи на одязі в темну пору доби.