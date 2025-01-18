Росія вдарила по Києву балістикою: вже 3 загиблих

Зранку 18 січня росіяни знову вдарили по столиці. На жаль, внаслідок ворожої атаки є жертви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про жертв атаки на Київ

Як повідомив Ткаченко, за оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки кількість загиблих збільшилася до 3.

Попередньо відомо, що ворог вдарив по місту балістикою. О 6:04 мер міста Віталій Кличко заявив про займання в Шевченківському районі. "Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце", – наголосив він. Також повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції,

– каже Кличко.

Кореспонденти Суспільного зазначили, що у деяких районах Києва після серії вибухів зникла вода.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

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Зауважимо, паралельно з атакою на Київ росіяни завдали удару по Запоріжжю. Глава Хапорізької ОВА Іван Федоров повідомив про атаку на об'єкт інфраструктури. За його словами, не обійшлося без постраждалих. Російські балістичні ракети також летіли на Павлоград Дніпропетровської області.