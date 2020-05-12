У Києві через "масові гуляння" можуть ввести суворіший карантин: подробиці

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу у Києві погіршиться, – столиці доведеться повернутися до попередніх карантинних обмежень. Наразі жителі Києва влаштовують "масові гуляння", які йдуть в розріз з рекомендаціями влади.

Багато киян самі собі зняли обмеження і це має великі ризики. Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Люди продовжують ходити в парки, компаніями на пікніки. Очевидно, зараз ми маємо ці радощі життя після Великодня і травневих свят. Днями було 3 вихідних і в столиці було просто масове гуляння. Я хочу наголосити: послаблення ми вводимо поступово, щоб зрозуміти, де є основні ризики,

– пояснив мер столиці.

За словами Кличка, карантин у Києві можуть посилити вже за тиждень, якщо кількість інфікованих різко зросте. Водночас, мер зазначив, що у разі інфекційного вибуху в столиці може не вистачити хворим місць у лікарнях.

"Якщо за тиждень ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень у нас не буде. В лікарнях першої та другої хвилі передбачено майже 1700 ліжкомісць. Але якщо у нас буде інфекційний вибух, цього може виявитися недостатньо", – додав він.

До слова, раніше Кличко заявляв, що ситуація з коронавірусом у столиці непроста і попереджав про ймовірність запровадження більш суворого карантину.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві? У столиці – велика кількість інфікованих COVID-19 людей. Станом на 12 травня коронавірус у Києві виявили у 1930 осіб, з них 138 одужали і ще 38 померли. Столиця займає друге місце в Україні за кількістю інфікованих COVID-19. Сумна першість досі у Чернівецької області.