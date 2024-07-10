Вранці 10 липня під пішохідно-велосипедним мостом через Володимирський узвіз випадкові перехожі виявили тіло чоловіка. Наразі там працює слідчо-оперативна група. Про це у поліції підтвердили 24 Каналу.
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Самогубство у центрі Києва
Попередньо, чоловік приблизно 25 років наклав на себе руки, зістрибнувши зі скляного пішохідно-велосипедного мосту. Зазначається, що він помер на місці.
Правоохоронці на місці вивчають обставини його загибелі.
У столиці вчинив самогубство молодий чоловік / Фото Київ24
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Інші випадки самогубства у столиці
- 30 квітня у Деснянському районі Києва біля одного будинку виявили тіла чоловіка та жінки. Попередньо встановлено, що жінка вчинила самогубство і під час падіння вона впала на чоловіка, який стояв під під'їздом. Від отриманих травм чоловік також помер.
- 19 травня в одному з тирів Києва один з відвідувачів прийшов займатись стрільбою з пістолета, але несподівано вистрілив собі в підборіддя. Спершу чоловік здійснив кілька пострілів у мішень в тирі, а згодом несподівано приклав зброю до підборіддя і натиснув на спусковий гачок. Від отриманих поранень відвідувач загинув на місці.
- Раніше у Києві біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи. На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство. Відомо, що загиблий був киянином 1968 року народження.