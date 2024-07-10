Вранці 10 липня під пішохідно-велосипедним мостом через Володимирський узвіз випадкові перехожі виявили тіло чоловіка. Наразі там працює слідчо-оперативна група. Про це у поліції підтвердили 24 Каналу.

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Попередньо, чоловік приблизно 25 років наклав на себе руки, зістрибнувши зі скляного пішохідно-велосипедного мосту. Зазначається, що він помер на місці.

Правоохоронці на місці вивчають обставини його загибелі.

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