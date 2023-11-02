Як зазначають у правоохоронних органах, сталося це зранку 2 листопада у Шевченківському районі Києва. Там з вікна 5-го поверху випав 21-річний юнак.

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Що відомо про випадок

Речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу зазначила, що вже встановлена особа жертви. Нею виявився місцевий мешканець 2002 року народження.

Попередньо правоохоронці встановили, що загинув він унаслідок падіння з квартири на 5 поверсі. Уже розпочалося кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального Кодексу України із позначкою "самогубство".

Як пишуть в "Українській правді", сталося це на вулиці Родини Глаголєвих. Зауважимо, що спочатку поліція подію кваліфікувала як "нещасний випадок". А вже потім – за статтею 115 з позначкою "самогубство". Правоохоронці додали, що займаються встановленням усіх деталей.

Моторошні інциденти почастішали

Так, 15 жовтня ми розповідали, як у Києві 12-річна дівчинка вистрибнула з 22-го поверху. На жаль, вона загинула від травм, яких зазнала. Того ж дня мережею почали поширювати відео. На ньому можна побачити тіло дівчинки, яке лежить поблизу багатоповерхівки, а біля неї плаче її мама.

Зранку 9 жовтня трагедія сталася на вулиці Оноре де Бальзака. Там з недобудованої багатоповерхівки вистрибнули двоє дівчат. На жаль, вони загинули на місці.

Також трагедія у Києві сталася 2 жовтня. Того дня з балкона багатоповерхівки випали брат із сестрою. На жаль, від травм вони загинули на місці події.

Наприкінці вересня стало відомо, що з балкона на 9-му поверсі вистрибнув підліток у Дніпрі. Моторошна трагедія сталася у Соборному районі на вулиці Писаржевській 24 вересня.

Закликаємо вас бути пильними і звертати увагу на поведінку рідних і близьких. Можливо, вони потребують вашої допомоги та підтримки, але не наважуються вам сказати.