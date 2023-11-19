Серед білого дня чоловік вдерся до адмінбудівлі та травмував охоронця

У Києві чоловік увірвався до адміністративної будівлі, розбивши вікно цеглиною. В цей час у приміщенні були люди, які прийшли на прийом.

Охоронець намагався заспокоїти невідомого, однак той його поранив його склом.

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Подробиці інциденту

Вдень чоловік увірвався до адміністративної будівлі на вулиці Космічній. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий розбив скло вхідних дверей адміністративної будівлі та лякає своєю поведінкою громадян, які прийшли на прийом.

Офіцери Дніпровського управління поліції та патрульні поліцейські негайно прибули на виклик. Вже на місці правоохоронці з'ясували, що постраждав і охоронець, який намагався заспокоїти чоловіка.

Зловмисник порізав руку уламком скла чоловіку та налякав своєю поведінкою відвідувачів офісу комунального підприємства. Крім цього, порушник поранився битим склом також,

– повідомили в поліції.

В рамках досудового розслідування правоохоронці потерпілому охоронцю судово-медичну експертизу, аби достеменно встановити тяжкість отриманої травми.

Зловмиснику повідомили про підозру

Порушником виявився 39-річний уродженець Сумської області і це вже не перше його порушення. Раніше його притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини – чоловік 8 років провів у в’язниці через скоєння розбійного нападу.

Наразі правоохоронці намагаються встановити мотиви його вчинку в адміністративній будівлі. Зловмиснику також повідомили фігуранту про підозру у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 5 років обмеження волі.